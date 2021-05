Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un gros appel du pied !

Publié le 31 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Cristiano Ronaldo intéresserait notamment le PSG. Mais son coéquipier de la Juventus Adrien Rabiot espère le voir rester le plus longtemps possible…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait mal vécu l’élimination de son équipe dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions cette saison. L’attaquant portugais envisagerait donc de claquer la porte cet été, d’autant que le PSG et Manchester United seraient en taquet pour le relancer. Interrogé par la Gazzetta dello Sport dimanche sur l’avenir de CR7, Adrien Rabiot a pris position et souhaite le voir rester à ses côtés à la Juventus.

« Il vaut mieux avoir CR7 dans son équipe »