Mercato - PSG : Mbappe ne prolongera pas

4 mars 2020

La tendance semble se consolider vers un refus de Kylian Mbappe de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Un nouvel élément pousse dans ce sens. Explication.

Plus le temps passe, plus il apparaît acté que Kylian Mbappe ne prolongera pas son contrat avec le PSG et que la seule chance de Leonardo passe effectivement pas une prolongation préalable de Neymar, comme analysé par le10sport.com.

Chaque élément compte…

Outre le fait que le clan Mbappe repousse à plus tard les approches du PSG pour un nouveau contrat, suivant en cela la stratégie mise en place par le Real Madrid, un nouvel élément rend encore plus improbable l’ouverture d’une discussion contractuelle : comme révélé par l’Equipe, la cote de popularité de Kylian Mbappé auprès des supporters du PSG serait loin de celle d'Edinson Cavani ou encore Marco Verratti qui ont des chants à leurs noms. La récente banderole déployée dans le virage Auteuil après la défaite contre le Borussia Dortmund a laissé des traces. Autant d’éléments qui ne créent pas un contexte favorable pour une inversion de la tendance.