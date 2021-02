Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Neymar serait sur tous les fronts !

Publié le 21 février 2021 à 20h30 par Th.B.

Elle semble bien loin l’époque d’un potentiel retour de Neymar au FC Barcelone. Totalement impliqué dans le projet du PSG, le Brésilien travaillerait pour que Kylian Mbappé prolonge à Paris afin de continuer à gagner ensemble, tout en faisant le nécessaire dans l'optique de témoigner de l’arrivée de Lionel Messi.

Depuis le début du mois de février, Neymar n’a cessé de faire savoir qu’il se sent bien au PSG. Lors d’une entrevue accordée à Sept à huit , émission de TF1 , la star brésilienne évoquait sa volonté de poursuivre au club tout en faisant passer un message à Kylian Mbappé pour sa prolongation de contrat. Depuis, Neymar a une nouvelle fois clamé son amour au Paris Saint-Germain en publiant le message suivant sur Twitter « Je t’aime PSG » avec une photo de lui en faisant le signe de coeur avec ses mains. Privé du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, son ancienne équipe, Neymar assurait sur la plateforme que c’était l’un des trois matchs qu’il voulait le plus jouer de sa carrière. Finalement, le PSG n’a pas eu besoin de lui pour surclasser le Barça (4-1). Une rencontre qu’il a pleinement vécu de chez lui comme il l’a affiché sur ses réseaux sociaux en s’enflammant au passage le héros du soir, Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. D’ailleurs, Neymar n’aurait qu’une volonté pour son avenir : rester au PSG avec qui un accord de prolongation aurait déjà été trouvé, et avec Mbappé.

Neymar prêt à conquérir l’Europe avec Mbappé…

Selon The Athletic , Neymar n’aurait plus la tête tournée vers un retour au FC Barcelone, comme ça a pu être le cas à l’été 2019, moment où il aurait été à deux doigts de revenir au Barça . La star auriverde serait très bien installée à Paris avec son « petit frère » Kylian Mbappé comme le souligne le média britannique. Ensemble, les deux joueurs ont l’intention de conquérir l’Europe avec le PSG en décrochant la coupe aux grandes oreilles, à savoir la Ligue des champions. Preuve de l’implication totale de Neymar au Paris Saint-Germain, le numéro 10 du PSG travaillerait sur la venue de Lionel Messi.

… et à attirer Messi au PSG