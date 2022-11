Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé juge cette recrue du mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 18h15

La rédaction

Mercredi, le PSG affrontait la Juventus dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, et a dû faire sans Neymar, suspendu pour cette rencontre. Il avait donc décidé de le remplacer par Carlos Soler, et Kylian Mbappé a analyse la prestation de son nouveau coéquipier.

Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de la Juventus (2-1) grâce à des buts de Kylian Mbappé et Nuno Mendes. Malgré sa victoire, le club de la capitale finit cette phase de groupes à la deuxième place derrière le Benfica. Alors que Christophe Galtier devait faire sans Neymar qui était suspendu pour cette rencontre, l’entraîneur français avait décidé de faire confiance à Carlos Soler. Juste après la rencontre, Kylian Mbappé s’est exprimé sur la performance de l’Espagnol, qui avait été recruté en toute fin de mercato estival par le PSG.

PSG : L’annonce retentissante de Kylian Mbappé sur la Coupe du Monde https://t.co/fVHsyR9Noi pic.twitter.com/Hx8yLG0kSX — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

« C'est un joueur différent de Neymar »

Au micro de RMC Sport , Mbappé a évoqué la performance de Carlos Soler : « Carlos n'avait pas l'habitude de jouer. C'est un joueur différent de Neymar. »

« On a fait ce qu'on a pu »