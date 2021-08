Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe garde le mystère sur sa décision ?

Publié le 23 août 2021 à 23h40 par A.C. mis à jour le 23 août 2021 à 23h42

Certains médias espagnols affirment que Mbappe reste mystérieux en interne autour de son avenir. Analyse.

Ces dernières heures, l’émission espagnol El Chiringuito a apporté de nouvelles informations dans le dossier Kylian Mbappe. En effet, selon El Chiringuito , Kylian Mbappe maintiendrait toujours le mystère dans le vestiaire sur ses intentions et n’aurait pas assuré à certains joueurs proches qu’il resterait cette année. Que faut-il en penser ?

Positionnement logique, mais…

Il est tout à fait possible qu’en l’état actuel, Mbappe maintienne une sorte d’ambiguïté sur sa position sachant qu’il est évident qu’il a envie de partir, et qu’il préfère donc ne pas entériner de manière définitive le fait qu’il reste tant que le marché reste ouvert. Pour autant, un élément apparaît clair et le déroulé des événements le confirme au fil des jours, à savoir que le PSG de son côté est déterminé à ne pas vendre Mbappe cet été, quitte à prendre le risque de devoir le laisser partir libre en juin 2022.