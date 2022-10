Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Galtier... Cette énorme mise au point sur le calvaire d’Ekitike

Publié le 31 octobre 2022 à 21h30 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 21h34

Pierrick Levallet

En arrivant au PSG, Hugo Ekitike ne s’attendait sans doute pas à avoir si peu de temps de jeu. L’attaquant de 20 ans reçoit assez rarement la confiance de Christophe Galtier, et cette situation ne lui plaît pas vraiment. Toutefois, l’ancien du Stade de Reims va devoir travailler pour convaincre son monde, alors qu’il dispose déjà du soutien de Kylian Mbappé.

Véritable révélation du Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike s’était fait remarquer sur le marché. Alors qu’il ne manquait pas de prétendants, l’attaquant de 20 ans a préféré rester en France et s’est engagé du côté du PSG. Mais l’histoire n’est pas aussi belle qu’espéré pour Hugo Ekitike, qui ne jouit pas d’un temps de jeu vraiment conséquent sous Christophe Galtier. Le jeune joueur prend son mal en patience, mais il aimerait jouer plus et il ne s’en cache pas.

PSG : Ekitike craque en coulisses, il reçoit un gros avertissement https://t.co/UC1CQFKqr2 pic.twitter.com/exb5982cHb — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Ekitike est convaincu de pouvoir s’imposer au PSG

Au micro de France Bleu , le journaliste du Parisien Benjamin Quarez a alors mis les choses au clair concernant la situation d’Hugo Ekitike au PSG. « Pour le moment, le niveau n’y est pas. Il y a encore des étapes à passer. Il a encore énormément de choses à améliorer et je pense que le joueur en est conscient d’ailleurs. Mais il faut rappeler que c’est un joueur qui vient du Stade de Reims, qui n’a jamais joué de Coupe d’Europe, qui n’est pas encore international Espoir en Équipe de France, qui en arrivant à Paris savait qu’il avait un cap à passer malgré cette volonté de vouloir s’imposer dans ce collectif parce qu’il est convaincu qu’il va y parvenir » explique-t-il d’abord, illustrant la réelle détermination du joueur de 20 ans. Malgré tout, Benjamin Quarez estime que les derniers signaux envoyés par Christophe Galtier n’ont pas vraiment amélioré les choses : « Je pense qu’il a pris un coup sur la tête quand il n’a pas joué à Reims parce qu’il voulait disputer quelques minutes contre son ancien club et il a été assez déçu de ne pas pouvoir jouer. À Ajaccio, il pensait avoir un peu plus de temps de jeu aussi, il n’en a pas eu. Ces signaux n’ont pas été très positifs le concernant. »

Mbappé veut essayer l’association avec Ekitike

Dans le groupe parisien, Hugo Ekitike n’est pas encore pleinement intégré. Mais l’ancien du Stade de Reims peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé, qui milite pour le sortir de son calvaire. « Dans les relations au sein du groupe, il y a des efforts à faire. On le sait malgré tout très proche de Kylian Mbappé, qui a déjà fait savoir qu’il aimerait être associé, en tout cas essayer l’association avec Hugo Ekitike. Pendant le débat sur son positionnement, ça aurait pu permettre de le libérer d’évoluer aux côtés d’Ekitike. Finalement on a trouvé une autre solution » avoue ainsi Benjamin Quarez.

«C’est un jeune joueur et il lui faut du temps»