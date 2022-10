Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier change tout, deux recrues de Campos jubilent

Publié le 31 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Arrivés en toute fin de mercato, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont eu du mal à s'intégrer en début de saison. Mais le récent changement tactique initié par Christophe Galtier a tout changé et a permis aux deux espagnols de s'imposer au PSG et d'offrir deux solutions intéressantes au coach parisien. Analyse.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a complété son recrutement par les transferts de Fabian Ruiz et Carlos Soler. Les deux internationaux espagnols ont débarqué dans le rôle de joueurs de complément dans le 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier en début de saison. Le premier cité est ainsi le remplaçant principal du duo Vitinha-Verratti tandis que le second a été recruté afin d'assurer le rôle de doublure de Lionel Messi ou Neymar afin d'animer le secteur offensif lorsque l'une des deux stars a besoin de souffler. Mais alors que le PSG ronronnait ces dernières semaines, Christophe Galier a décidé de changer de système afin de miser sur un 4-3-1-2. Et cela permet à Fabian Ruiz et Carlos Soler d'enfin se distinguer à Paris en passant de l'ombre à la lumière.

Transferts - PSG : Carlos Soler lâche une révélation sur son mercato https://t.co/rr9Ov4a7jC pic.twitter.com/8S9KVrBsbg — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Fabian Ruiz s'impose au milieu

Ainsi, en décidant d'installer un milieu de terrain à trois, Christophe Galtier a tout naturellement choisi Fabian Ruiz pour accompagner Marco Verratti et Vitinha. Titulaire contre l'OM, l'ancien Napolitain a livré une prestation très solide avant de confirmer face à Ajaccio. Contre les Corses, l'international espagnol a touché 118 ballons, un total seulement battu par Marco Verratti (138). L'Italien doit d'ailleurs avoir l'impression de retrouver Thiago Motta. En effet, avec Fabian Ruiz, Marco Verratti dispose d'un soutien technique très intéressant. Mais surtout, l'ancien Napolitain sait tout faire. Très actif à la récupération, il est également capable de se projeter afin d'apporter le surnombre dans la surface adverse, tandis qu'avec sa qualité de passes, il peut également aider à la relance, tout comme à l'animation offensive. Bref, Fabian Ruiz est quasiment devenu indispensable au PSG, et c'est probablement l'une des raisons qui poussent Christophe Galtier à poursuivre avec ce schéma tactique.

Soler, le nouveau douzième homme idéal

Bien qu'il ne soit pas encore un titulaire indiscutable comme l'est Fabian Ruiz, Carlos Soler profite lui aussi du changement tactique pour se mettre en valeur. En effet, grâce à sa polyvalence, l'ancien joueur de Valence est aussi bien capable d'évoluer dans le trio au milieu de terrain que de faire souffler l'un des trois de devant. Couteau suisse de Christophe Galtier, Carlos Soler s'impose comme le douzième homme du PSG, ce qui va lui garantir beaucoup de temps de jeu. Dans la hiérarchie il semble même avoir devancé Pablo Sarabia. Il faut dire que Soler sort d'une excellente semaine. Buteur après sont entrée en jeu contre le Maccabi Haïfa (7-2) mardi dernier, il était titulaire aux côtés de Vitinha et Marco Verratti contre Troyes (4-3). Et bien qu'il ait connu quelques défaillances sur le plan défensif, c'est lui qui a permis au PSG d'égaliser en première période en se projetant dans la surface de l'ESTAC. Mercredi, contre Tottenham, Carlos Soler sera même probablement titulaire pour remplacer Neymar, suspendu. Par conséquent, en décidant d'abandonner son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2, Christophe Galtier a permis à ses deux recrues estivales d'enfin faire leur trou à Paris.