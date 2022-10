Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG tient enfin le successeur de Thiago Motta

Publié le 24 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Depuis de nombreuses saisons, le PSG cherche un successeur à Thiago Motta. Et les premières prestations de Fabian Ruiz dans le nouveau système de Christophe Galtier laissent penser que l'Espagnol, dont l'entente avec Marco Verratti est intéressant, pourrait bien être le joueur tant attendu.

Cet été, le PSG a attiré Fabian Ruiz dans les dernières heures du mercato. D'abord peu utilisé compte tenu du fait que le duo Verratti-Vitinha était intouchable dans le 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier, le milieu de terrain espagnol vient d'enchaîner deux titularisations grâce au passage à un 4-3-1-2. Déjà intéressant contre l'OM, Fabian Ruiz a livré une excellente prestation contre Ajaccio (3-0). Et ce n'est pas sans rappeler un certain Thiago Motta.

📊Les stats de Fabian Ruiz lors d'Ajaccio-PSG (0-3)🏹2 tirs🥈non cadrés👟118 ballons 🥈🏐96 passes réussies sur 102 🥈🔑1 passe clé⛹️‍♂️1 dribble réussi sur 2 🥉⚔️9 duels gagnés sur 12 🥈🔍9 ballons perdus🪃11 ballons récupérés 🥇✂️4 tacles réussis sur 6 🥈🏌️1 dégagement🥉 — Paris Stats Germain (@ParisStats) October 21, 2022

Fabian Ruiz, des stats à la Thiago Motta

En effet, face aux Corses, Fabian Ruiz a touché 118 ballons. Seuls Marco Verratti fait mieux (138), et surtout l'association entre les deux joueurs a été intéressante. Un duo qui n'est pas sans rappeler l'association entre l'ancien de Pescara et Thiago Motta. En effet, à eux deux, Ruiz et Verratti ont touché 256 ballons, ce qui n'était pas arrivé depuis le départ de Motta. Marco Verratti semble avoir retrouvé un soutien technique dans le cœur du jeu sur lequel il peut clairement s'appuyer. Et si le PSG tenait enfin le successeur de Thiago Motta.

Galtier n'est «pas surpris»