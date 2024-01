Mercato - PSG : Mbappé fait une grosse erreur avec cet attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Luis Enrique semble avoir du mal à trouver son avant-centre titulaire. En effet, le technicien espagnol aligne même Kylian Mbappé à ce poste. L'attaquant français préfère toutefois évoluer sur un côté et serait d'ailleurs très chaud à l'idée de jouer aux côtés de Marco Asensio, qui peut être utilisé dans un rôle de faux neuf. Mais il s'agirait d'une erreur à en croire Gary De Jesus qui estime que Gonçalo Ramos est l'attaquant le plus complémentaire avec Mbappé.

Ramos, attaquant le plus compatible avec Mbappé ?

« C’est très bizarre sa situation, d’autant que dans le jeu c’est celui qui est le plus compatible et qui offre un profil différent des autres en attaque. C’est un bon gars et un bon soldat. Quand il est en pointe, c’est celui qui va courir, créer les espaces pour les autres, qui va jouer en une touche de balle quand il le faut. Il va toujours jouer dans le sens du jeu et ça manque au PSG en attaque où des joueurs ont le ballon et ont du mal à le lâcher. Il peut faire du bien. C’est le profil qui pourrait le mieux s’adapter au schéma avec deux joueurs de côté, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui pourraient rentrer dans l’axe quand lui crée des espaces », assure le journaliste spécialiste du football portugais auprès de Foot Mercato , avant de poursuivre.

«On se rappelle de l’histoire du "pivot gang" l’année dernière»