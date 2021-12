Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe en plein doute pour son avenir ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Depuis le tirage de la Ligue des champions, plusieurs médias français révèlent que Kylian Mbappe souhaiterait reporter le sujet de son avenir après le choc contre le Real. Analyse.

Ces dernières heures, plusieurs médias français, et notamment l’Equipe et RMC , ont évoqué le fait que Kylian Mbappe souhaitait mettre le sujet de son avenir entre parenthèses, lui qui est promis au Real Madrid à la fin de son contrat à Paris. En clair, l’attaquant français envisagerait de repousser la signature de son contrat après le choc contre le Real en Ligue des champions.

Si Mbappe souhaite réellement un délai supplémentaire…

Si ces informations sont confirmées, alors deux lectures sont possibles : soit Mbappe repousse sa signature par correction pour le PSG afin de ne pas affronter le Real en étant déjà lié avec le club merengue pour la saison prochaine. Soit ce possible report traduit une volonté de gagner du temps, ce qui constituerait alors un signe clair qu’il n’est plus aussi sûr de son choix en faveur du Real Madrid et qu’un changement de cap en faveur du PSG est ouvert.