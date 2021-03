Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d’un tournant de sa carrière !

Publié le 27 mars 2021 à 12h30 par Alexis Bernard

Entre les attentes qui reposent sur lui en équipe de France et la décision qu’il doit prendre vis-à-vis de son avenir au PSG, Kylian Mbappé arrive à un carrefour de sa carrière.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà connu de choses que certains footballeurs durant toute leur carrière… Champion de France avec Monaco puis le PSG, champion du Monde avec l’équipe de France et finaliste de la dernière Ligue des Champions : le trésor du football tricolore a lancé sa carrière comme très peu de talents l’ont fait avant lui. Et en ce mois de mars 2021, Kylian Mbappé arrive à un premier carrefour. Un tournant de sa carrière, tant en équipe de France qu’avec le PSG.

Prolonger ou partir, Mbappé doit choisir !

Actuellement dans le groupe France, Kylian Mbappé a manqué son premier rendez-vous de l’année. Une prestation terne contre l’Ukraine (1-1), pour laquelle il aurait admis, auprès du sélectionneur Didier Deschamps, être passé à côté. Plus que jamais, les Bleus ont besoin de lui pour ne pas manquer les rencontres contre le Kazakhstan (dimanche) et la Bosnie-Herzégovine (mercredi). S’il a toujours été brillant en équipe de France, avec notamment une Coupe du Monde de folie et des matchs déjà légendaires (France - Argentine…), Kylian Mbappé connaît une période moins faste depuis quelques semaines. Être décisif sous la tunique tricolore, comme il a pu l’être avec Paris lorsqu’il commençait à être critiqué, permettrait d’apporter la meilleure des réponses.



Mais c’est aussi et surtout au PSG que Kylian Mbappé est attendu. Sur le terrain, d’abord. Mais également au sujet de sa prolongation de contrat. Tous les supporters parisiens se languissent de savoir s’il va continuer, ou non, au PSG. Leonardo lui a demandé une réponse à court terme, après avoir longtemps patienter. Doha commencerait à s’impatienter. Si la tendance est très très bonne pour Neymar, qui va prolonger jusqu’en 2026 dans les prochains jours, difficile de faire un pronostic pour Mbappé. Prolonger pour continuer sa quête de Ligue des Champions avec Paris ou partir pour aller conquérir l’Europe ? C’est le choix difficile qu’il doit faire. Du haut de ses 22 ans, il a déjà beaucoup gagné. Mais son objectif n’est pas de se contenter de quelques trophées. Kylian Mbappé veut marquer l’Histoire de son sport. Et il sait que ce sera avec des Ligues des Champions, des buts par dizaines et des Ballons d’Or qu’il y parviendra.