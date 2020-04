Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'un plan colossal de Liverpool pour doubler Zidane ?

Publié le 22 avril 2020 à 14h15 par B.C.

Alors qu'il est la priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé serait également dans le viseur de Liverpool. Et les Reds seraient prêts à un gros sacrifice pour parvenir à leurs fins.

Malgré l'interruption des compétitions à cause du coronavirus, l'avenir de Kylian Mbappé continue d'alimenter l'actualité sportive. En effet, le natif de Bondy est encore loin d'une prolongation de contrat, et le Real Madrid voudrait en profiter pour s'attacher ses services. Si une offensive cet été semble compliquée compte tenu de la situation actuelle, Zinedine Zidane pourrait tenter sa chance à l'été 2021, mais un autre cador européen garderait un œil sur la jeune star du PSG.

Liverpool prêt à sacrifier Mané pour Mbappé