Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sous le feu des critiques en coulisses ?

Publié le 12 décembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est de plus en plus critiqué par les observateurs, Mauricio Pochettino semble également être en train de faire naitre des doutes à son sujet au sein même du PSG.

Près d’un an après son arrivée en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’est plus en état grâce au Paris Saint-Germain. En effet, le technicien argentin n’a toujours pas réussi à imposer une patte claire dans le jeu du club de la capitale qui dépend plus des exploits individuels de ses stars que d’une véritable force collectif. La cote de popularité de Mauricio Pochettino a également été égratigné à la suite de ses deux départs avortés du PSG, au début de l’été dernier puis au cours du mois de novembre. Seulement voilà, tout indique désormais que les simples observateurs ne sont pas les seuls à être sceptiques à l’encontre de Mauricio Pochettino. Tout d’abord, nous vous avions révélé que la question du départ de l’entraineur argentin n’est plus du tout taboue au sein de l’état-major parisien qui rêverait d’une venue de Zinedine Zidane pour le remplacer le cas échéant.

Le vestiaire commence à douter de Mauricio Pochettino