Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est fixé pour son avenir !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h15 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au PSG, Mauricio Pochettino est appelé à faire à terme son retour en Premier League comme la presse anglaise l’a fait savoir ces dernières heures. Cependant, Manchester United ne serait pas sur le point de licencier Ole Gunnar Solskjaer.

Au PSG, l’étau semble se resserrer autour de Mauricio Pochettino. C’est en effet ce que le10sport.com vous a confié en exclusivité le 9 novembre dernier. Le sujet Pochettino est discuté en coulisse, que ce soit à Paris ou à Doha. L’entraîneur du PSG, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 en fin de saison dernière, pourrait à terme prendre la porte. L’ancien manager de Southampton et de Tottenham viserait un retour en Premier League une fois que son aventure parisienne sera arrivée à son terme. Et la presse anglaise évoque une potentielle nomination à Manchester United afin de prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette sur le banc des Red Devils. Néanmoins, rien ne devrait bouger dans ce dossier, du moins pour le moment.

Manchester United refuserait de changer d’entraîneur !