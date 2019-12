Mercato - PSG : Mahrez lâche une bombe sur un nouveau dossier chaud de Leonardo !

Foot - Mercato - PSG

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo s’intéresse à Fernandinho dont le contrat Manchester City prend fin en juin prochain. Et Riyad Mahrez a commis une grosse gaffe au sujet de l’avenir du Brésilien.

Ce n’est pas un secret, Leonardo en quête de renforts dans l’entrejeu et cible plusieurs joueurs à l’image de Lucas Paqueta (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Allan (Naples). Mais le directeur sportif du PSG souhaite également attirer des renforts à moindres coûts. Dans cette optique, la piste menant à Christian Eriksen, dont le contrat à Tottenham prend fin en juin prochain, est étudiée, mais ce n’est pas tout. En effet, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, Leonardo suit également avec attention Fernandinho (34 ans) qui voit lui aussi son bail arriver à son échéance en juin prochain.

Et dans ce dossier, Riyad Mahrez semble avoir vendu la mèche. En effet, à l’occasion d’un quizz organisé par Sky Sports et auquel participe également Benjamin Mendy, l’Algérien va faire une bourde. Le journaliste demande ainsi quels joueurs de Manchester City annonceront leur départ en fin de saison. Et la réponse de l’Algérien fuse : « David Silva et Fernandinho . » Et compte tenu de la réaction de Benjamin Mendy, il semblerait bien que Riyad Mahrez ait commis une belle boulette et annonçant le départ de Fernandinho. Une aubaine pour le PSG ?

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube video...Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look'??'??'? #MCFC #BPL pic.twitter.com/oTRx5gAnzx