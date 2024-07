Mercato - PSG : Luis Enrique veut se débarrasser de 8 joueurs !

Jean de Teyssière

Ce lundi marquait le retour à l’entraînement pour une partie des joueurs du PSG. Ceux qui ont disputé l’Euro ou la Copa América rejoindront le groupe plus tard et le club parisien a décidé de ne pas faire dans la dentelle concernant les joueurs indésirables. Huit joueurs ont été reçus par Luis Campos et ne s’entraîneront pas avec Luis Enrique jusqu’à ce que leur cas soit réglé.

La saison dernière, on se souvient du loft dans lequel avait pris place Kylian Mbappé, qui n’avait pas voulu prolonger son contrat. Cette année, un nouveau loft a été mis en place au PSG, avec des règles différentes de celui de l’an dernier.

Les joueurs du PSG de retour à l’entraînement

Depuis lundi donc, une grande partie de l’effectif parisien a retrouvé le Campus PSG pour préparer la saison 2024-2025. Une nouvelle tête, Matvey Safonov était bien présente. Presnel Kimpembe était là aussi tandis que Kang-in Lee, Carlos Soler ou encore Marco Asensio sont arrivés mardi. La suite de l’effectif arrivera au compte-goutte vers la fin du mois et le PSG ira en Autriche le 7 août et le 10 août en Allemagne pour y affronter respectivement Sturm Graz et le RB Leizpig.

Huit joueurs placés en retrait

Pour d’autres, la fin de l’aventure est proche. Huit joueurs du PSG, la plupart de retour de prêt ne se sont même pas entraînés avec Luis Enrique. Luis Campos aurait, selon Le Parisien, auparavant reçu Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet. Tous invités à choisir un nouveau club, après qu’il leur a été indiqué que le PSG ne comptait pas sur eux cette saison. L’année dernière, les indésirables avaient été présents une semaine parmi le groupe de Luis Enrique et quelques-uns même étaient partis en tournée en Asie. Cette saison, ce ne sera pas le cas, puisque les huit joueurs resteront à l’écart au Campus PSG le temps que leur avenir soit réglé.