Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour cet hiver

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes dans quelques jours, le PSG va très certainement essayer de renforcer son effectif. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement sur la pelouse du LOSC, Luis Enrique a confirmé que le club de la capitale était ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs.

Très actif l’été dernier, le mercato hivernal du PSG devrait être un peu plus calme. Mais il devrait tout de même y avoir du mouvement. Comme indiqué par Le 10 Sport , si cette possibilité a été évoquée, le PSG ne cherchera pas à recruter un latéral gauche. Les dirigeants parisiens aimeraient malgré tout ajouter au moins un joueur à l’effectif de Luis Enrique.

Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite interpelle Mbappé pour son transfert https://t.co/FASRHxdlLn pic.twitter.com/0AWjjVeI5o — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Un nouveau milieu au PSG cet hiver ?

Dans cette optique, c’est au milieu de terrain que le PSG prospecte. D’après le journaliste Benjamin Quarez du Parisien , le club de la capitale aimerait s’attacher les services d’un joueur expérimenté dans ce secteur de jeu. Une volonté causée par les blessures intervenues dans ce secteur de jeu dernièrement, tandis que Kang-in Lee devra s’absenter en janvier, lui qui disputera la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud.

«Nous sommes toujours ouverts pour améliorer notre effectif»