Mercato - PSG : Luis Enrique lâche un indice sur son avenir ?

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique a paraphé un bail de deux saisons. Comme il l'a laissé clairement entendre à plusieurs reprises, le coach parisien ne compte pas plier bagages avant la fin de son engagement, soit avant le 30 juin 2025. Interrogé ce vendredi, Luis Enrique a d'ailleurs sous-entendu qu'il était serein concernant son avenir au PSG.

Après avoir remercié Christophe Galtier, les hautes sphères du PSG ont décidé de s'offrir les services de Luis Enrique. Lors de son arrivée à Paris, le technicien espagnol a signé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Luis Enrique va rester au PSG quoi qu'il arrive

Questionné à plusieurs reprises sur son avenir ces derniers mois, Luis Enrique a répété qu'il avait pour habitude d'honorer ses engagements, laissant entendre qu'il ne comptait pas quitter le PSG avant la fin de son bail. Mais quelle est la position du club rouge et bleu ? Selon les dernières informations du Parisien , la finale de la Coupe de France contre l'OL constitue un tournant pour le bilan de la première saison de Luis Enrique. Alors que le PSG s'est hissé jusqu'au dernier carré de la Ligue des Champions, l'élimination contre le Borussia Dortmund reste un échec pour la bande à Kylian Mbappé. Ainsi, une nouvelle contre-performance ce samedi soir au stade Pierre Mauroy de Lille pourrait ternir la fin de saison de Luis Enrique. Malgré tout, l'Espagnol devrait être conservé par le PSG en 2024-2025, et ce, peu importe l'issue de la rencontre face à l'OL. Une information confirmée indirectement par le principal intéressé ce vendredi après-midi en conférence de presse. En effet, Luis Enrique a laissé entendre qu'il était serein concernant son avenir au PSG.

«Je dors sur mes deux oreilles»