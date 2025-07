Mercato - PSG : Luis Enrique chasse une star, elle balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait le ménage au sein de son vestiaire ces derniers mois. A l'été 2023, Neymar ou encore Marco Verratti ont été vendus en Arabie saoudite et au Qatar. En ce qui concerne Verratti, ce n'est pas une supposée pression de Luis Enrique qui l'a incité à aller voir ailleurs d'après son témoignage à la Gazzetta dello Sport.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi livrait une longue interview au Parisien par le biais de laquelle il révélait lancer un nouveau projet sportif avec l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football, qui remplaçait Leonardo. Fini l'ère des strass et des paillettes, place au développement des jeunes talents.

«Ils ont écrit que j'ai quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. C'est faux» Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti ont tous fini par quitter le club en l'espace d'un an. Et Luis Enrique s'est trouvé derrière le départ de Neymar, vendu à Al-Hilal, ne souhaitant pas avoir une ligne d'attaque composée de Kylian Mbappé, du Brésilien et de Lionel Messi comme il l'a affirmé pour Movistar+ lors de son documentaire « Vous n'en savez foutre rien ». Quid de Marco Verratti ? Pas vraiment d'après le milieu de terrain d'Al-Duhail de 32 ans. « Ce n'est pas comme ça, les étoiles sont là, il les a. Il a créé un grand groupe, ils pensent beaucoup au collectif, Luis Enrique a été très bon. Ils vont gagner pendant des années et des années. Ah, une chose : ils ont écrit que j'ai quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. C'est faux : je vous assure que c'était bien plus tôt que cela ».