Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos tient enfin un accord pour ce départ

Publié le 24 août 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Ander Herrera ne devrait plus apparaître au Parc des princes avec la tunique du PSG. En effet, le milieu de terrain espagnol aurait résilié son contrat mardi envers le club de la capitale et ne serait déjà plus à Paris. Attendu à Bilbao ce mercredi, Herrera va s’engager libre de tout contrat avec son ancien club.

Depuis le début du mercato estival, le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, travaille de concert avec Antero Henrique et notamment pour dégraisser le large effectif de Christophe Galtier. Cependant, d’après les informations du Parisien , Campos et Galtier commenceraient à perdre patience puisque le dirigeant portugais ne parviendrait pas à tenir ses promesses sur la question des départs alors, qu’à l’exception de Mauro Icardi, tous les indésirables du PSG aurait un, voire plusieurs points de chute potentiels.

Herrera attendu ce mercredi à Bilbao

Initialement prêt à se battre pour récupérer sa place dans la rotation malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches au milieu de terrain, Ander Herrera semble être à présent plus proche que jamais d’un départ du PSG. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Cadena SER a communiqué une information de la plus haute importance sur le dénouement imminent du feuilleton Ander Herrera. D’après les sources du média ibérique, le milieu de terrain du PSG aurait déjà quitté Paris et devrait atterrir dans les prochaines heures à Bilbao afin de s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’Athletic Bilbao.

Ander Herrera est passé à la Factory hier pour régler les derniers détails de son départ du #PSG. Accord à l’amiable pour l’Espagnol, désormais libre, qui va s’engager avec Bilbao #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2022

Ander Herrera a résilié son contrat avec le PSG