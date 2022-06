Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme prix est réclamé à Luis Campos pour ce transfert

Publié le 18 juin 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Annoncé tout proche du PSG, Milan Skriniar serait indéniablement une recrue de tout premier choix pour accompagner Marquinhos ou encore Sergio Ramos. Toutefois, les Parisiens devront mettre le paquet pour convaincre l’Inter de lâcher le défenseur central, à qui il ne reste pourtant qu’un an de contrat.

La première recrue de l’ère Campos, ça pourrait bien être lui. Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Milan Skriniar est lié à celui du Paris Saint-Germain et les choses semblent s’être accélérées ces derniers jours. Luis Campos semble persuadé que le Slovaque est l’homme qu’il fait à la défense parisienne, qui pourrait voir partir Prensel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer cet été. L’Allemand aurait d’ailleurs été inséré dans les négociations autour de Skriniar, mais l’Inter se montre inflexible et pourrait bien obliger le PSG à signer un très gros chèque en ce début de mercato estival.

EXCLU - Mercato : Vitinha au PSG, c’est fait ! https://t.co/Li1f44SDHJ pic.twitter.com/16nkLvvaIZ — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

L’Inter réclamerait au moins 70M€ pour Skriniar