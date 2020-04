Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Neymar à Barcelone divise en Espagne !

Publié le 7 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone ferait le forcing en coulisses pour rapatrier Neymar cet été, un ancien sélectionneur espagnol a pointé du doigt l’attaquant brésilien du PSG et ne semble pas favorable à son retour.

Comme l’été dernier durant lequel Neymar avait tenté de forcer son départ du PSG pour prendre la direction du FC Barcelone, le club catalan devrait tout tenter pour faire revenir l’attaquant brésilien lors du mercato estival 2020. En effet, la presse espagnole ne cesse de faire couler beaucoup d’encre à ce sujet, mais en attendant, Vicente Del Bosque ne semble pas enclin à voir Neymar revenir à Barcelone.

« Il essaie de tricher »