Mercato - PSG : L’opération Haaland bouclée par le Qatar grâce à Raiola ?

Publié le 28 novembre 2021 à 11h15 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland donnerait sa priorité au Real Madrid pour la suite de sa carrière, Mino Raiola préférerait se tourner vers le club le plus offrant, de quoi permettre au PSG de croire en ses chances.

Le PSG est bien parti pour perdre Kylian Mbappé l’été prochain. Le contrat de l’international français court en effet jusqu’en juin 2022, et aucune prolongation n’est d’actualité pour le principal concerné, qui semble désireux de vouloir rejoindre le Real Madrid. Le PSG devra donc frapper fort pour oublier Kylian Mbappé, et comme vous l’a révélé le10sport.com, plusieurs pistes sont déjà à l’étude dans la capitale. Erling Haaland apparaît comme l’une des priorités de Leonardo, bien que le Norvégien privilégierait lui aussi le Real Madrid pour la suite de sa carrière, mais son agent Mino Raiola pourrait faire changer d’avis l’attaquant de 21 ans.

Raiola prêt à offrir Haaland au plus offrant