Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Départ imminent pour cet indésirable d’Ancelotti ?

Publié le 28 novembre 2021 à 9h30 par La rédaction

Considéré comme un indésirable au Real Madrid, Isco se chercherait une porte de sortie pour se relancer. Le joueur de 29 ans pourrait d'ailleurs être invité à faire ses valises plus tôt que prévu.

Plus le temps passe, plus un départ d’Isco du Real Madrid semble inévitable. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain espagnol ne devrait pas prolonger avec la formation madrilène. Considéré comme un indésirable, le joueur de 29 ans n’entre clairement pas dans les plans de jeu de Carlo Ancelotti. En effet, depuis l’arrivée du technicien italien pour remplacer Zinédine Zidane, Isco n’a disputé que 177 minutes avec le maillot de la Casa Blanca cette saison. L’international de la Roja se chercherait donc une porte de sortie pour se relancer et il pourrait être invité à faire ses valises plus tôt que prévu.

Le Real Madrid prêt à accepter un départ similaire à celui de Bale la saison dernière pour Isco