Mercato - PSG : L'opération Dembélé déjà bouclée par le Qatar ? La réponse

Publié le 1 mars 2022 à 22h15 par D.M.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait un accord verbal avec le PSG selon certains médias français. Mais à l'étranger, cette information a, une nouvelle fois, été démentie.

Au FC Barcelone, le cas Ousmane Dembélé est source de tensions et de crispations. Arrivé en 2017 pour prendre la succession de Neymar, l’international français n’a toujours pas prolongé son bail, qui expire à la fin de la saison. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, le joueur est finalement resté à Barcelone et a même inscrit un but important face à l’Athletic Bilbao dimanche dernier (victoire 4-0), regagnant peu à peu la confiance de Xavi. Mais malgré cette bonne prestation de Dembélé, un départ à la fin de la saison reste d’actualité.

Aucun accord entre Dembélé et le PSG