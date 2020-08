Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offre programmée du Barça pour Neymar peut-elle fonctionner ?

Publié le 17 août 2020 à 21h45 par La rédaction

Le FC Barcelone aurait déjà un projet d’offre dans les cartons pour Neymar. Est-elle susceptible d’obtenir le feu vert du PSG ? Réponse.

Ces dernières heures, les médias catalans affirment que le FC Barcelone s’est replongé à fond dans le dossier Neymar après la déroute en Ligue des champions. Selon Sport , le club blaugrana serait en train de mettre sur pied une offre appelée à être envoyée au Paris Saint-Germain. Le média catalan en a détaillé les contours : la direction du Barça plancherait sur l’option d’un échange avec Griezmann, auquel il ajouterait un montant entre 50 et 60 millions d’euros.

Aucune chance avec le PSG à ce prix

Un tel projet a-t-il une chance d’aboutir ? Au-delà des positions de Neymar et Griezmann, qui sont loin d’être favorables au Barça, un élément apparaît clair : avec l’ajout d’une somme entre 50 et 60 millions en faveur du PSG, Barcelone ne parviendra jamais à un accord avec le club parisien. Pour avoir une chance d’obtenir un feu vert des dirigeants parisiens, il faudra au grand minimum un chiffre entre 80 et 100 millions d’euros en plus de Griezmann. A partir du moment, bien sûr, où le PSG serait disposé à négocier, ce qui est loin d’être gagné…