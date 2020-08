Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire divisé… à cause de Neymar et Mbappé ?

Publié le 17 août 2020 à 20h15 par H.G.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur du PSG ces derniers mois, certains seraient malgré tout agacés dans le vestiaire par la gestion du club avec ses deux stars.

Arrivés à quelques semaines d’intervalle à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé font les beaux jours du PSG. Certes, il y a eu des polémiques avec l’attitude controversée du Français parfois et le feuilleton du retour avorté du Brésilien au FC Barcelone l’été dernier, mais il en reste que les deux hommes parviennent à porter le club de la capitale. Les deux hommes s’entendent à merveille aussi bien dans la vie privée qu’en match, chose qui leur permet de sauver le PSG quand il est en difficulté grâce à leur talent. Cependant, malgré cela, la gestion de l’écurie parisienne avec Neymar et Kylian Mbappé ne serait pas du goût de tous en interne…

Certains joueurs regretteraient que le plan de jeu soit axé sur Neymar et Kylian Mbappé