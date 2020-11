Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi, un rêve impossible pour Leonardo ?

Publié le 29 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Au moment d’évoquer un départ de Lionel Messi, le PSG revient souvent dans la discussion. Toutefois, pour les champions de France, faire venir la star du FC Barcelone serait très compliqué. Explications.

Depuis l’été dernier, l’avenir de Lionel Messi n’en finit plus de faire parler. Resté à Barcelone malgré ses envies de départ, l’Argentin pourrait toutefois partir d’ici quelques mois. En effet, en fin de contrat, le sextuple Ballon d’Or sera libre de s’engager où il le souhaite l’été prochain s’il ne prolonge pas d’ici là. Face à cette situation, les rumeurs sont nombreuses à propos d’un possible départ. Alors que des retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City sont évoquées, il est également question d’une possible arrivée au PSG. Il y a quelques jours, en Argentine, on annonçait même des contacts entre Leonardo et le clan Messi en vue d’une possible offre à venir.

Ça va bloquer financièrement ?