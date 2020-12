Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prévient Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que le futur de Lionel Messi est plus que jamais flou, Emili Rousaud estime que l’Argentin annoncé dans le viseur du PSG devra consentir un geste financier s’il veut rester au FC Barcelone.

La question de l’avenir de Lionel Messi est dans toutes les têtes au FC Barcelone depuis son départ avorté cet été, et le sujet est logiquement mis sur la table en pleine campagne électorale pour la présidence du club catalan. Pour l’heure, l’international argentin honore sa dernière année de contrat au Barça et se dirige vers un départ libre de son écurie de toujours le 30 juin prochain. Une perspective qui aurait attiré le PSG, qui explorerait la possibilité de recruter La Pulga alors que Neymar a clairement expliqué ce mercredi qu’il souhaitait évoluer de nouveau avec son ancien coéquipier. Lionel Messi est donc à la croisée des chemins pour son avenir, entre un départ du FC Barcelone et partir relever un autre challenge pour la fin de sa carrière. Toutefois, s’il venait à décider de rester au Barça, il pourrait n’avoir d’autres choix que de revoir ses conditions salariales à la baisse d’après Emili Rousaud, pré-candidat au poste de président de l’écurie barcelonaise.

« L'aspect économique est très important »