Mercato - PSG : Lionel Messi aperçu en petite tenue... Chez lui !

Publié le 9 août 2021 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 9 août 2021 à 17h46

Attendu par tous les supporters du PSG, Lionel Messi n'est pas encore dans l'avion. L'Argentin est paisiblement chez lui, décontracté...

Les images font le tour de la planète depuis quelques minutes. Et elles ne vont pas forcément plaire aux supporters du PSG, dont plusieurs dizaines l'attendent à l'aéroport du Bourget, impatiemment. Sauf que Lionel Messi n'est pas dans l'avion, ni même en chemin, contrairement aux informations qui ont pu circuler ces dernières heures. Actuellement, l'Argentin est chez lui, à Barcelone. Il a même été filmé, en petite tenue ! Détendu, un verre à la main, souriant. Pour l'heure, il semble que tout ne soit pas réglé pour sa venue au PSG. L'heure est aux négociations entre le club parisien et les avocats de Lionel Messi. Patience pour son arrivée possible...