Mercato - PSG : Ligue des champions, intégration… Ces révélations de Nuno Mendes sur son arrivée !

Publié le 21 octobre 2021 à 20h30 par Th.B.

Sixième et ultime recrue estivale du PSG, Nuno Mendes (19 ans) a effectué ses premiers pas en dehors de son pays natal du Portugal à Paris ainsi que ses débuts en Ligue des champions. L’occasion pour le défenseur de se livrer sur les grands changements de sa vie parisienne.

Dès le début du mercato estival, le PSG a donné le ton. En effet, au 15 juillet, le club de la capitale avait déjà officialisé les venues de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma (libres) et le transfert d’Achraf Hakimi qui s’élève à 70M€ avec les divers bonus inclus dans l’opération. En août, le PSG a profité de l’occasion en or qui s’est présentée avec Lionel Messi tout en bouclant le prêt de Nuno Mendes pour l’intégralité de la saison. Le PSG a notamment convenu l’inclusion d’une option d’achat de 40M€ avec le Sporting Lisbonne. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le directeur sportif Leonardo et les décideurs du PSG auraient d’ores et déjà la ferme intention de lever cette option d’achat et de faire de Nuno Mendes un membre à part entière de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino une fois que la période de son prêt sera arrivée à expiration. Nicolas Vilas, spécialiste du football portugais, expliquait à la mi-septembre que l’international portugais de 19 ans était une bonne pioche pour le PSG lors d’un entretien accordé à Canal-Supporters . « Beaucoup de gros clubs européens le suivaient depuis plusieurs mois déjà. Pour le PSG c’est un coup intéressant parce que le club a un réel besoin à ce poste ».

La Ligue des champions et ses premiers pas au Parc, Nuno Mendes dit tout