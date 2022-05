Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du clan Thiago Motta sur son avenir !

Publié le 17 mai 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Au PSG, on se cherche un entraîneur afin de remplacer Mauricio Pochettino sur le départ. Plusieurs noms se sont alors succédés pour venir occuper la place de l’Argentin. Il a notamment été question d’un retour de Thiago Motta à Paris, cette fois donc sur le banc de touche. Ce mardi, Alessandro Canovi, l’agent de l’Italien, a fait le point sur son avenir.

Face à Metz, Mauricio Pochettino pourrait bien disputer son dernier match sur le banc du PSG. Arrivé en janvier 2021 à la place de Thomas Tuchel, l’Argentin n’a jamais réellement réussi à faire n’unanimité dans la capitale. Au fil des mois, les critiques se sont multipliées à l’encontre du natif de Murphy et le dernier fiasco en Ligue des Champions face au Real Madrid a certainement été la goutte de trop pour Pochettino. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’entraîneur du PSG ne devrait alors pas s’éterniser au Parc des Princes puisqu’il pourrait être remercié dans les semaines à venir. La question est alors de savoir qui viendra le remplacer sur le banc du PSG. Alors que Zinedine Zidane a longtemps été désigné comme la priorité du Qatar, d’autres solutions seraient aussi à l’étude. Celle menant à Antonio Conte a pris de l’ampleur ces dernières semaines, de même que celle menant à Thiago Motta. Ancien joueur du PSG, l’Italien s’est depuis reconverti comme entraîneur et est actuellement en poste à La Spezia. Mais pour beaucoup, un avenir à Paris semble naturel.

« Il y aura une réunion sous peu »