PSG : Les vérités de Kombouaré sur son départ du PSG

Publié le 31 juillet 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG affronte le FC Nantes pour le Trophée des Champions. Une rencontre particulière pour l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, ancien joueur et technicien du club de la capitale. Son départ du PSG en 2011 a toutefois été mouvementé. Pas de quoi toutefois rester en travers de la gorge de Kombouaré.

A l’arrivée des Qataris au PSG, c’était donc Antoine Kombouaré qui était en place comme entraîneur. Désormais sur le banc du FC Nantes, il ne sera toutefois resté que quelques mois avant d’être remplacé par Carlo Ancelotti. Une première grosse décision de la part des nouveaux dirigeants du PSG à cette époque. Et ce dimanche, pour Le Parisien , Kombouaré est revenu sur ce moment.

« Je n’ai jamais été aigri »

« Je vais vous surprendre, mais je l’ai digéré tout de suite. Chez moi, une fois que c’est fini, on règle ce qui doit l’être, on se serre la main et je passe immédiatement à autre chose. Je suis toujours reconnaissant, c’est ma culture, mon éducation. J’ai vécu deux ans et demi merveilleux (2009-2011). J’ai été déçu, bien sûr. Mais je connais le métier, je sais qu’il y a un début et une fin. Je ne me prends pas la tête en me disant que les joueurs, les supporters ou les médias ne m’ont pas fait de cadeau. Je ne suis que de passage et je n’ai jamais été aigri », a expliqué Antoine Kombouaré.

