Mercato - PSG : Les vérités de Gerard Piqué sur le feuilleton Lionel Messi…

Publié le 16 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Bien que Lionel Messi était sur le point de partir, Gerard Piqué n’a pas étouffé son capitaine en lui laissant le choix de quitter le FC Barcelone contre son gré pour rejoindre le PSG.

Alors que le PSG a su profiter de l’opportunité qui se présentait dans le dossier Lionel Messi suite à l’annonce du FC Barcelone du départ de sa légende vivante, cette issue surprise a laissé des séquelles en Catalogne. Que ce soit au niveau de l’administration ou des joueurs, voir leur capitaine s’envoler pour un autre club européen n’a pas été une tâche facile à surmonter. El País révélait d’ailleurs dernièrement que Sergio Busquets aurait même réagi de la manière suivante après avoir appris la nouvelle. « C'était un choc. Nous sommes vraiment dans la merde ». Néanmoins, tout au long du feuilleton, Lionel Messi n’a pas été dérangé par son ami de longue date Gerard Piqué qui s’est livré sur le processus.

« Je n'ai pas parlé à Leo pendant tout le processus, il faut les laisser prendre leur décision »