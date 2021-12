Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de cet ancien titi parisien sur son départ !

Publié le 7 décembre 2021 à 11h15 par A.C.

Parti du Paris Saint-Germain en 2019, Stanley Nsoki va recroiser certains de ses anciens coéquipiers ce mardi, à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Il ne fait pas bon d’être jeune, dans un grand club européen. Cela est notamment le cas au Paris Saint-Germain, dont le centre de formation a produit plusieurs joueurs de talent ces dernières années... qui ont dû s’exiler pour exister. C’est le cas de Stanley Nsoki, qui semblait pourtant rentrer dans la rotation de l’équipe première et qui a finalement décidé de rejoindre l’OGC Nice en 2019. Désormais au FC Bruges, le défenseur de 22 ans va pouvoir se rappeler au bon souvenir de son club formateur, puisqu’il affrontera la PSG en Ligue des Champions.

« Au PSG, j’ai vite senti qu’il y allait avoir des embouteillages »