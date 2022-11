Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les terribles révélations de Messi sur son transfert à Barcelone

Publié le 15 novembre 2022 à 11h45

Amadou Diawara

Lors de l'été 2000, Lionel Messi a quitté l'Argentine pour rejoindre le FC Barcelone. S'il est considéré comme une légende blaugrana aujourd'hui, le vétéran argentin de 35 ans n'a pas toujours eu la vie facile en Catalogne. Interrogé sur son passage au Barça, Leo Messi a raconté son calvaire lors de son intégration.

Alors qu'il a tapé dans l'œil du FC Barcelone, Lionel Messi a été transféré en provenance de Newell's lors de l'été 2000. Toutefois, ses débuts en Catalogne ont été très difficiles.

«J'ai vécu une année très difficile»

Lors d'un entretien accordé à Movistar + , Lionel Messi est revenu sur son passage au FC Barcelone. Et le numéro 30 du PSG a révélé qu'il avait vécu un calvaire pendant ses débuts sous les couleurs blaugrana.

«Mon père m'a demandé si je voulais retourner en Argentine, mais...»