Mercato - PSG : Recruté par Campos, il se lâche sur son arrivée

Publié le 24 octobre 2022 à 22h10

Thomas Bourseau

Recruté lors du dernier mercato estival sous l'impulsion du conseiller football Luis Campos, Fabian Ruiz a dû se remettre physiquement à niveau après un moment d'inactivité au Napoli. Ayant enfin de bonnes sensations au PSG, Fabian Ruiz s'est confié sur son intégration.

Fabian Ruiz a débarqué au PSG lors de la dernière intersaison en provenance du Napoli où il n’avait plus vraiment la possibilité d’évoluer au plus haut niveau sous les ordres de Luciano Spalletti. En effet, pendant tout le mois d’août, Ruiz n’a pas été retenu dans les feuilles de match du club napolitain. Résultat, Fabian Ruiz a signé en faveur du PSG où il a fallu qu’il fasse un travail physique.

«J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon»

« J'ai eu un mois à Naples où je me suis entraîné seul. J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon. Petit à petit en m'entraînant, en restant plus de temps au centre d'entraînement, je suis revenu au niveau. Ces deux derniers matches, je me suis senti extrêmement bien physiquement ». a confié Fabian Ruiz en conférence de presse ce lundi.

«Sur les deux derniers matches, j'ai eu des sensations excellentes»