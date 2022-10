Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gigantesque contrat de Mbappé fait réagir la presse espagnole

Publié le 24 octobre 2022 à 21h10

Axel Cornic

Les révélations du Parisien sur le contrat de Kylian Mbappé font énormément de bruit, notamment en Espagne où il y a encore quelques mois on le voyait avec le maillot du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et ses propriétaires sont la cible de critiques, coupables de retenir prisonnier Mbappé dans une cage dorée.

On ne parle que de ça depuis la sortie du papier du Parisien , dans la soirée de dimanche. Le quotidien a dévoilé les dessous du contrat igné par Kylian Mbappé avec le PSG en mai dernier, confirmant la durée de deux ans plus un an option, mais surtout en parlant des sommes astronomiques qu’il comporte. Le montant de 630M€ est notamment mis en avant, ce qui représenterait un gain total entre salaire et diverses primes, si Mbappé décidait de rester au PSG jusqu’en 2025.

« 630M€, le prix pour lequel l'attaquant a accepté de renoncer à son rêve de porter le blanc »

Forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la presse espagnole ne réagisse. Les superlatifs fusent et de l’autre côté es Pyrénées on comprend désormais que le Real Madrid n’aurait eu que très peu de chances face à la puissance de feu du PSG. Le portail madrilène Defensa Central n’y va pas de main morte, en écrivant notamment : « 630M€, le prix pour lequel l'attaquant a accepté de renoncer à son rêve de porter le blanc ».

La presse madrilène rappelle les tensions autour de Mbappé

AS et MARCA , deux des principaux quotidiens sportifs espagnols réputés assez proches du Real Madrid, sont plus évasif. Ils parlent tout de même d’un contrat jamais vu, qui dénote quelque part avec le mal-être exprimé par Kylian Mbappé ces dernières semaines. MARCA confirme d’ailleurs de son côté les grosses tensions internes entre le joueur, son entourage et le PSG, parlant d’un Mbappé qui se sentirait trahi par ses dirigeants.

En Catalogne on se questionne sur le bilan du PSG