Mercato - PSG : L'énorme révélation du clan Fabian Ruiz sur son intégration

Publié le 22 octobre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Fabian Ruiz. En difficulté lors de ses touts premiers pas, l'international espagnol semble désormais s'être parfaitement acclimaté à Paris, en témoigne ses récentes prestations. Pour réussir son intégration au PSG, Fabian Ruiz se serait activé en coulisses.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Campos a bouclé plusieurs transferts. En effet, le conseiller football du PSG a renforcé toutes les lignes de Christophe Galtier, à savoir sa défense, son milieu de terrain et son attaque. Plus précisément, Luis Campos a attiré à la fois Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike vers le PSG.

Ruiz est déterminé à connaitre la langue et la culture française

En ce qui concerne Fabian Ruiz, Luis Campos s'est entendu avec Naples pour un transfert avoisinant les 23M€. Et alors que les négociations ont trainé en longueur, l'international espagnol a eu du mal à s'acclimater lors de ses premières semaines au PSG. Mais à force de travail, sur et en dehors du terrain, Fabian Ruiz semble maintenant être comme un poisson dans l'eau à Paris.

Fabian Ruiz est assidu à ses cours de français