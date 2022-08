Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plus grosses ventes du QSI en Premier League

Publié le 18 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Mercredi, le PSG a vendu Thilo Kehrer pour la somme de 12M€ à West Ham, soit quelques semaines seulement après avoir bouclé la vente d’Alphonse Areola chez les Hammers. L’occasion pour le10sport.com de revenir sur les plus grosses ventes du PSG, version QSI, en Premier League.

David Luiz, 40M€ à Chelsea en 2016

C’est ce qui s’appelle un retour à l’envoyeur. Après seulement deux saisons et une indemnité de transfert soumise à Chelsea à l’été 2014 avoisinant les 40M€, le PSG prenait la décision de se séparer de David Luiz lors des ultimes heures du mercato d’été de 2016. Le Brésilien revenait dans l’ouest de Londres où il resta trois années supplémentaires en plus de ses quatre premières avant son transfert au PSG. À ce jour, David Luiz reste la plus belle vente du club parisien en Premier League.

Lucas Moura, 32M€ bonus compris à Tottenham en 2018

Seulement six mois après les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG, Lucas Moura pliait bagage afin d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ce que Julian Draxler a pour sa part refusé de faire, lui qui évolue toujours au Paris Saint-Germain. Pour se relancer, Lucas a quitté une capitale européenne pour une autre. Et pas n’importe laquelle puisque le Brésilien a signé en faveur de Tottenham, club basé dans le nord de Londres contre un chèque de 28M€, sans compter les 4M€ atteignables.

Serge Aurier a montré la voie à Lucas à l’été 2017 pour 25M€

Après l’épisode Périscope à l’hiver 2016, Serge Aurier est tout de même resté une saison entière de plus au PSG. À l’été 2017, l’Ivoirien s’engageait à Tottenham où il a effectué quatre saisons avant de signer à Villarreal en 2021. Pour le transfert d’Aurier dans le nord de Londres, le PSG a récolté la coquette somme de 25M€. Un montant que le club de la capitale avait presque raflé quelques années plus tôt avec un enfant du club : Mamadou Sakho.

Pour Sakho à Liverpool, le PSG a enregistré entre 18 et 23M€

Véritable titi parisien comme Presnel Kimpembe après lui, Mamadou Sakho a rapidement franchi les étapes au PSG en devenant le capitaine de l’équipe parisienne relativement tôt. Et lorsque David Beckham faisait ses adieux au football prenait sa retraite à l’été 2013 après un titre de champion de France, Sakho faisait ses adieux au Parc des princes en signant à Liverpool pour un transfert qui a rapporté entre 18 et 23M€ au Paris Saint-Germain.

Yohan Cabaye, entre 14 et 18M€ à Crystal Palace en 2015

À l’été 2014, le PSG recrutait Yohan Cabaye qui venait de passer trois saisons en Angleterre à Newcastle. Seulement une année plus tard, la deuxième aventure française de Cabaye après celle couronnée de succès au LOSC touchait à sa fin. Et le PSG a tiré 14M€ de sa vente à Crystal Palace, sans compter les 4M€ de bonus à l’été 2015.

#MerciThilo 🔴🔵𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 en Premier League. 💪 pic.twitter.com/yzmCQQLRIP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2022

Areola et Kehrer à West Ham en 2022 pour 12M€