Mercato - PSG : Les plans du Qatar avec Pogba ruinés par... Karim Benzema !

Publié le 27 octobre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait bien prendre la direction du Real Madrid. Ami du milieu de terrain, Karim Benzema pourrait jouer un rôle crucial dans ce transfert.

Mais où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, le milieu de terrain avait dernièrement indiqué qu’il était heureux de porter le maillot des Red Devils : « J'aime jouer ici (à Manchester United). Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici ». Certains médias anglais avaient d’ailleurs annoncé que le champion du monde pourrait bien prolonger son contrat avec l’équipe mancunienne, mais son agent a laissé planer l’incertitude sur son avenir. « Il faudrait demander à Manchester United ce qu'il en est. En ce moment, tout est calme. Il n'y a pas de mise à jour » a lâché Mino Raiola, laissant entendre que les négociations étaient au point mort. Un départ de Pogba à la fin de la saison serait donc loin d’être exclu. Plusieurs équipes aimeraient sauter sur l’occasion et mettre la main sur le milieu de terrain dans dépenser le moindre centime.

Le FC Barcelone hors course, le PSG distancé

Annoncé sur les traces de Paul Pogba lors du dernier mercato estival, le PSG continuerait à suivre la situation du joueur. Et nul doute que le club parisien avancera ses pions à la fin de la saison si aucun nouveau contrat n’est signé avec Manchester United. Autre géant européen, le FC Barcelone aimerait compter sur l’international français. Sport avait indiqué que le club catalan allait tenter le coup et abattre toutes ses cartes en sa possession. Mais comme l’annonce El Nacional, la formation blaugrana n’a pas les moyens de payer son salaire et est dans l’obligation de se retirer de ce dossier. Selon le média catalan, un favori se dégage et pourrait rafler la mise.

Le Real Madrid en pole grâce à Benzema ?