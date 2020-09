Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo vont être compromis !

Publié le 28 septembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Le PSG a vu Marcin Bulka prolonger son contrat puis partir en prêt à Carthagène. Cependant, certains départs escomptés pourraient ne pas avoir lieu.

« On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. Chaque club a fait un investissement, et on a fait Icardi » . Voici le témoignage lucide de Leonardo début septembre au sujet du mercato du PSG. Comme le directeur sportif parisien l’a assuré, il va falloir vendre avant de se renforcer. Plusieurs profils seraient susceptibles d’être sacrifiés comme Julian Draxler, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Néanmoins, le départ de l’Allemand ne serait pas vraiment acquis, loin de là.

Draxler, Gueye et Kehrer partis pour rester ?