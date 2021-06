Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les offres s'accumulent pour cette recrue estivale de Leonardo !

Publié le 25 juin 2021 à 1h45 par A.D.

Arrivé du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Rafinha pourrait déjà prendre le large cet été. En effet, le milieu de terrain du PSG aurait plusieurs offres à travers l'Europe.

Contraint de recruter malin l'été dernier à cause de la crise liée au coronavirus, Leonardo a jonglé entre les coups à 0€ et les prêts, avec ou sans option d'achat. En effet, le directeur sportif du PSG a récupéré Rafinha (FC Barcelone) et Alexandre Letellier (Orléans) gratuitement, tandis que Moise Kean (Everton), Danilo Pereira (FC Porto) et Alessandro Florenzi (AS Rome) sont arrivés en prêt. Et alors qu'il appartient au PSG, Rafael Alcantara pourrait déjà partir cet été.

Plusieurs offres sur la table pour Rafinha ?