Mercato - Barcelone : Une vente à 16M€ décidée par Joan Laporta !

Publié le 25 juin 2021 à 1h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone se montre très actif dans le sens des arrivées, Joan Laporta espère désormais boucler quelques départs. Neto ne devrait pas être conservé et disposerait déjà de plusieurs pistes pour son avenir.

En parvenant à s’attacher les services de Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson et Sergio Agüero, le FC Barcelone s’est déjà fait remarquer sur le marché des transferts, et ce malgré l’état de ses finances. Outre Emerson, dont les droits appartenaient en partie au club culé, Joan Laporta a misé sur des joueurs libres de tout contrat, lui permettant de ne débourser aucune indemnité de transfert. D’autres renforts sont encore attendus chez les Blaugrana , mais en attendant, le FC Barcelone compte dégraisser son effectif pour renflouer les caisses. Neto devrait notamment être concerné, et Joan Laporta a fixé ses conditions.

Neto pourrait rebondir en Italie