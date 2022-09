Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les gros dossiers à gérer de Luis Campos

Publié le 25 septembre 2022 à 13h00 par La rédaction

Arrivé au PSG cet été, Luis Campos a déjà eu beaucoup de travail lors du dernier marché des transferts. Mais le conseiller sportif doit encore gérer quelques dossiers chauds le plus rapidement possible comme les prolongations de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marquinhos. Le Portugais devra notamment trouver un nouveau défenseur central lors du prochain mercato hivernal.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos empile les dossiers à régler. Après avoir terminé un mercato plutôt réussi, le conseiller sportif devra désormais s’attarder sur les prolongations de certains joueurs, mais aussi commencer à réfléchir pour l’arrivée d’un nouveau défenseur central.

Une vague de prolongations au PSG

Parmi les dossiers à régler par Luis Campos, on retrouve les prolongations de Lionel Messi et Sergio Ramos. Luis Campos se dit prêt à entamer les discussions avec les joueurs. Mais du côté de l'Argentin, on ne souhaiterait pas débuter les discussions avant la Coupe du Monde au Qatar. Tout de même, le conseiller sportif souhaiterait avoir des garanties pour la prolongation de ses stars. En effet, l’ÉQUIPE précisait que le Portugais souhaitait être assuré que les deux joueurs ne baissent pas leur niveau de jeu avant de pouvoir négocier un renouvellement jusqu’en 2024.

Les discussions ont déjà débuté

Arrivés eux il y a plusieurs années, Marquinhos et Marco Verratti pourraient bien voir leur aventure parisienne se poursuivre. En effet, le PSG aurait déjà entamé des discussions avec les clans de chacun, avant même que la nouvelle direction arrive. Luis Campos devrait donc bientôt reprendre les pourparlers tandis qu’un renouvellement jusqu’en 2027 devrait être proposé à Marquinhos.

Un défenseur central cet hiver

Priorité absolue durant ce mercato estival, Luis Campos n’a pas réussi à recruter un défenseur central. Après avoir pisté tout l’été Milan Skriniar, le PSG avait notamment eu des vues sur Axel Disasi. Le conseiller sportif pourrait donc retenter sa chance durant le prochain mercato alors que le défenseur de l’Inter pourra s’engager librement avec n’importe quel club s’il ne prolonge pas son contrat avec les Milanais.