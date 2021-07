Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes confidences de Pochettino après sa prolongation !

Publié le 24 juillet 2021 à 13h30 par B.C.

Désormais engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino s’est confié sur sa fierté d’être à la tête du club de la capitale et affiche ses ambitions pour la saison à venir.

Arrivé en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a connu des premiers mois mouvementés au PSG. Si le club de la capitale est parvenu à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, jusqu'à son élimination face à Manchester City, le bilan est moins glorieux en Ligue 1 avec une deuxième place obtenue derrière le LOSC, sacré champion. Le PSG a connu de nombreux revers, de quoi placer Pochettino sous le feu des critiques. Ces dernières semaines, un départ de l’Argentin a même été évoqué puisque Tottenham et le Real Madrid avaient coché son nom en vue de la nouvelle saison. Finalement, c’est bien au PSG que l’on retrouvera Mauricio Pochettino, puisque ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. « Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve », a confié ce vendredi Nasser Al-Khelaïfi sur le site du club.

« C'est très important pour nous de sentir le soutien du club »

Après l’annonce de sa prolongation, Mauricio Pochettino a également accordé un entretien au site du PSG, dans lequel il ne cache pas sa joie de prolonger l’aventure dans la capitale : « Je suis vraiment très heureux. Je le suis pour moi mais aussi pour mon staff. Je pense que c'est très important pour nous de sentir le soutien du club et bien sûr, je veux remercier le Président Nasser, Leonardo et au Paris Saint-Germain de nous faire confiance. Nous espérons que tous ensemble, nous pourrons réaliser tout ce que nous voulons, gagner des titres et réaliser toutes les choses dont nous rêvons. (…) Il était difficile d’imaginer un jour devenir le coach de cette équipe ! Mais aujourd’hui, c'est un rêve devenu réalité. Nous vivons des choses incroyables ici, alors il faut savourer. Après toutes les choses qui se sont produites au cours des derniers mois, je pense que nous devons continuer à travailler dur, à essayer tous ensemble de construire un projet très solide. C’est un privilège incroyable d'être l’entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est incroyable . »

« Faire partie de la famille du Paris Saint-Germain est un rêve devenu réalité »