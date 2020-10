Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les folles demandes de Kylian Mbappé !

Publié le 16 octobre 2020 à 23h15 par Th.B.

Alors que la prochaine étape de sa carrière sera déterminante pour le reste de sa vie de professionnel, Kylian Mbappé songerait déjà à l’après-PSG et se donnerait les moyens de trouver le club parfait pour ses aspirations sportives, mais pas seulement.

Kylian Mbappé ne laisserait rien au hasard. Semblant avoir fait le choix de s’en aller dès la fin de la saison, l’attaquant du PSG ne prendrait pas la décision de son prochain club à la légère. Selon les informations divulguées de l’autre côté de la Manche, l’entourage du champion du monde tricolore se serait déjà entretenu avec le FC Barcelone et Manchester United alors que son avenir s’inscrirait du côté du Real Madrid selon la tendance. Et afin de ne pas se tromper de challenge, Mbappé aurait transmis un document spécifique à ses représentants.

Kylian Mbappé poserait d’importantes conditions pour son avenir