Mercato - PSG : Les confidences fortes de Tuchel sur son passage à Paris

Démis de ses fonctions en début d’année, Thomas Tuchel garde d’excellents souvenirs de son passage au PSG.

Après le début de saison compliquée du PSG, l’état-major du club de la capitale a pris une décision radicale en décembre dernier en se séparant de Thomas Tuchel. Malgré l’excellent parcours parisien lors du Final 8 de la Ligue des Champions, qui s’est achevé par une défaite en finale contre le Bayern Munich, Thomas Tuchel n’est donc pas parvenu à sauver sa tête. Mauricio Pochettino a ainsi été choisi pour prendre sa succession, tandis que l’Allemand a rapidement rebondi à Chelsea. Les premiers mois de l’ancien entraîneur du PSG à Londres sont satisfaisants, et malgré cette fin amère dans la capitale française, Thomas Tuchel conserve d’excellents souvenirs de son passage du côté du Parc des Princes.

« Le PSG, c’était une expérience incroyable »

Dans un entretien accordé à Canal +, Thomas Tuchel s’est livré sur son expérience parisienne et ne semble pas avoir de regrets sur celle-ci. « Le PSG, c’était une expérience incroyable. C’est un grand club avec des joueurs qui font partie des meilleurs au monde. Avoir une relation avec des joueurs comme ça à Paris, et gérer des personnalités, c’était un grand défi et j’ai eu une relation exceptionnelle avec tout le staff. C’était toujours un plaisir d’arriver au centre d’entraînement, ce sont beaucoup de moments que je ne vais pas oublier », a confié l’Allemand, qui est également revenu sur sa relation forte avec Thiago Silva, qu’il a retrouvé à Chelsea : « On a eu une relation exceptionnelle et très spéciale. Il était mon capitaine et était super fiable. Il est l’un des meilleurs joueurs et a une grande personnalité. On a eu une connexion très rapidement à Paris, et le retrouver ici, c’était un plaisir . »

« Il y a beaucoup de souvenirs positifs »