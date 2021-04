Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le FC Nantes pourrait plomber ce dossier à 0€ de Puel !

Publié le 3 avril 2021 à 19h10 par D.M.

L'ASSE aurait coché le nom de Rayane Aabid, mais le club stéphanois devra affronter une forte concurrence. Le FC Nantes, le SCO d'Angers et plusieurs équipes turques voudraient l'accueillir à la fin de la saison.

Comme lors du dernier mercato estival, l’ASSE va chercher des opportunités sur le marché et va essayer de recruter des joueurs libres. Le club stéphanois voudrait se renforcer à moindre coût et aurait ciblé un joueur de Süper Lig. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, les Verts auraient coché le nom de Rayane Aabid, sous contrat jusqu’en juin prochain. Son équipe, Hatayspor, voudrait prolonger son bail, mais le milieu de terrain ne manque pas de prétendants sur le marché.

Des touches en Ligue 1 et en Turquie pour Aabid

Toujours selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Rayane Aabid, passé par le Paris FC et l’AS Béziers, serait dans les petits papiers de nombreuses équipes de Ligue 1. Le joueur de 29 ans serait dans le viseur de l’ASSE, mais aussi du FC Nantes et du SCO d’Angers. Rayane Aabid pourrait également décider de rester en Turquie puisqu’il serait surveillé par de nombreux clubs de Süper Lig. Reste à connaître désormais la décision du franco-marocain.