Mercato - PSG : Pochettino met les choses au clair sur la succession de Tuchel !

Publié le 2 avril 2021 à 22h15 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au PSG en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne craint pas une éventuelle comparaison de son bilan avec celui de l’entraineur allemand.

Au cours de la dernière fenêtre hivernale des transferts, la direction du PSG a décidé d'effectuer un choix fort en démettant Thomas Tuchel de ses fonctions. L’Allemand a payé une première partie de saison 2020/2021 en dents de scie malgré une finale de Ligue des Champions atteinte en août, perdue 1-0 face au Bayern Munich. Et pour le remplacer, le PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino, qui a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec une année supplémentaire en option. Cependant, toute la question est de savoir si l’Argentin parviendra à faire aussi bien que son prédécesseur en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et en ayant un grand parcours en Ligue des Champions. Cela sera-t-il une pression pour lui ? Pas vraiment à en croire le discours tenu par l’entraineur du PSG dans un entretien accordé au Parisien .

« L’année prochaine, on pourra me juger »